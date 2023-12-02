نتائج مباريات الجولة الخامسة من دوري رجال الكرة الطائرة

اختتمت منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة التي أقيمت اليوم السبت.

ونجح الزمالك حامل لقب الدوري في الفوز على الصيد بنتيجة 3-1 فيما استطاع الأهلي تحقيق الفوز على دلفي 3-0.

وفي مباريات أخرى تغلب فريق طلائع الجيش على نظيره 6 أكتوبر 3-0 و فاز الاتحاد السكندري على الزهور 3-0 و فاز إيسترن كومباني على الإعلاميين بنتيجة 3-0.

فيما تمكن الطيران من الفوز على الداخلية 3-2 وفاز سموحة على اسكندرية للبترول 3-1 ونجح سبورتنج في الفوز على هليوبوليس بنتيجة 3-0 فيما نجح الترسانة في الفوز على المقاولون 3-0 وفاز بتروجت على الشمس3-1.

وفاز العاب دمنهور على مصر للبترول 3-2 بينما حقق القناة الفوز على هليوليدو 3 -1.