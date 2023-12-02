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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نتائج مباريات الجولة الخامسة من دوري رجال الكرة الطائرة

دوري الطائرة رجال
دوري الطائرة رجال
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اختتمت منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة التي أقيمت اليوم السبت.
ونجح الزمالك حامل لقب الدوري في الفوز على الصيد بنتيجة 3-1  فيما استطاع الأهلي تحقيق الفوز على دلفي 3-0.
وفي مباريات أخرى تغلب فريق طلائع الجيش على نظيره 6 أكتوبر 3-0 و فاز الاتحاد السكندري على الزهور 3-0 و فاز إيسترن كومباني على الإعلاميين بنتيجة 3-0.

فيما تمكن الطيران من الفوز على الداخلية  3-2 وفاز سموحة على اسكندرية للبترول 3-1 ونجح سبورتنج في الفوز على هليوبوليس بنتيجة 3-0 فيما نجح الترسانة في الفوز على المقاولون 3-0 وفاز بتروجت على الشمس3-1.
وفاز العاب دمنهور على مصر للبترول 3-2 بينما حقق القناة  الفوز على هليوليدو 3 -1.

هليوبوليس الطيران الزمالك