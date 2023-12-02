جايكا تتعاون مع الهلال الأحمر المصري لدعم المستلزمات والإمدادات الطبية لقطاع غزة

أعلنت حكومة اليابان اليوم السبت، عن تبادل الخطابات المتبادلة بين كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، والدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، بحضور السفير أوكا هيروشي، من أجل توفير إمدادات الإغاثة من خلال جايكا، بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بفلسطين.

وقال بيان للسفارة اليابانية لدي مصر إنه في الأول من ديسمبر الجاري، تم نقل المستلزمات الطبية مثل الضمادات والشاش “حوالي 20 طنًا” وما إلى ذلك، إلى مطار العريش كمواد ومساعدات إغاثية. تعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها جايكا بتقديم مثل هذه المساعدات، حيث تم تقديمها كاستجابة لنقص المستلزمات الطبية بصفة خاصة في المؤسسات الطبية بقطاع غزة. من المقرر أن يتم إيصال المساعدات الإغاثية التي تم تسليمها، إلى قطاع غزة بالتدريج بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر المصري، حيث سيتم توزيعها في قطاع غزة من قبل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتابع البيان: ستواصل حكومة اليابان العمل مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية من أجل تقديم الدعم بشكل سريع في المستقبل أيضًا وفقا للاحتياجات المحلية، من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.