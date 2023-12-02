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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس "الغرف التجارية" يدعو منتسبي غرفة الإسكندرية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل

الغرفة التجارية بالإسكندرية
الغرفة التجارية بالإسكندرية
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دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، منتسبي "غرفة الإسكندرية" من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، لاستخدام حقهم الدستوري في الانتخابات المقبلة، والمشاركة في اختيار رئيسًا للبلاد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مع رؤساء الشعب التجارية بغرفة الإسكندرية، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية وأحوال الأسواق.

كما تم خلال اللقاء بحث المعوقات التي تواجه منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات في العديد من القطاعات، أبرزها قطاعات الأغذية، والقطاع الطبي، والمخابز، والاستثمار العقاري، وبحث الحلول المقترحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي ومحمد حفني والمهندس شريف الجزيري وأحمد الكاتب  ورانيا نصير، ومحمد فتح الله، والدكتور عمر الغنيمي، والمهندس شريف بقطر، ومحمود مرعي، والمهندس البديوي السيد، وأشرف أبو إسماعيل، وعدد من رؤساء الشعب التجارية.

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