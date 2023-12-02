غلق صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية في البحرين لليوم الثاني

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لحظة إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك بعد انتهاء التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال كبير من قبل الجالية المصرية في العاصمة البحرينية المنامة.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».