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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غلق صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية في البحرين لليوم الثاني

صناديق الاقتراع
صناديق الاقتراع
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استعرضت  فضائية "إكسترا نيوز"، لحظة إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك بعد انتهاء التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال كبير من قبل الجالية المصرية في العاصمة البحرينية المنامة.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي