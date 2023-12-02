"حكاية وطن"..مؤتمر جماهيري بأسوان لدعم السيسى في انتخابات الرئاسة

شهدت محافظة أسوان تنظيم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى في انتخابات رئاسة الجمهورية، نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي و إتحاد رائدات الأعمال العربيات ، مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، بمشاركة واسعة من جامعة أسوان و أسرة طلاب من أجل مصر ، كما حضر المؤتمر والذي أقيم تحت عنوان ''حكاية وطن '' رجال الدين الإسلامي والمسيحي و تنسيقية شباب الأحزاب وممثلي العديد من الكيانات الشبابية والاهلية، و ممثلي النقابات العمالية والمهنية و أمناء الأحزاب علي مستوي المحافظة.

بدأ المؤتمر بتنظيم مسيرة بالسيارات أمام الكورنيش حاملين علم مصر وصور الرئيس السيسي ، كما تم وضع لوحة كبيرة لتوقيع الحضور عليها بعنوان ''ألف سبب لاختيار السيسي'' حيث سجل الحضور كلماتهم علي اللوحة دعما للرئيس السيسي.

وقالت الدكتورة سهير المصري ، عضو التحالف و رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، أن المؤتمر يأتي دعما للرئيس السيسي خلال الانتخابات القادمة لإستكمال مسيرة البناء والتنمية و وإستكمال المشروعات التي شهدتها الجمهورية الجديدة ، مشيدة بموقف الرئيس من القضية الفلسطينية ودعمه لحقوق الشعب الفلسطينى و موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ورفض العقاب الجماعي لأبناء الشعب الفلسطينى.

وطالبت، المصريين بالنزول والاحتشاد أمام اللجان دعما للرئيس السيسي حفاظا على إستقرار وامن الوطن في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

ودعا الدكتور لؤى سعد نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، المصريين بالمشاركة فى الانتخابات والنزول أمام اللجان تأييدا للرئيس السيسي، ودعما لجهود التنمية وما تشهده مصر من تنمية في كافة المجالات.

IMG20231202125619

IMG20231202125557

IMG20231202125548

IMG20231202125540

IMG-20231202-WA0012

IMG20231202125110

IMG20231202125101

IMG20231202125059

IMG20231202125046

IMG20231202125042

IMG20231202125027

IMG20231202124851

IMG20231202124850

IMG20231202124732

IMG20231202124752

IMG20231202124653

IMG20231202124643

IMG20231202124543

IMG20231202124541

IMG20231202124534

IMG20231202124449