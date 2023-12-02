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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"حكاية وطن"..مؤتمر جماهيري بأسوان لدعم السيسى في انتخابات الرئاسة

حكاية وطن مؤتمر جماهيري
حكاية وطن مؤتمر جماهيري حاشد بأسوان لدعم السيسى في انتخابات
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شهدت محافظة أسوان تنظيم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى في انتخابات رئاسة الجمهورية،  نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي و إتحاد رائدات الأعمال العربيات ، مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، بمشاركة واسعة من جامعة أسوان و أسرة طلاب من أجل مصر ، كما حضر المؤتمر والذي أقيم تحت عنوان ''حكاية وطن '' رجال الدين الإسلامي والمسيحي و تنسيقية شباب الأحزاب وممثلي العديد من الكيانات الشبابية والاهلية، و ممثلي النقابات العمالية والمهنية و أمناء الأحزاب علي مستوي المحافظة. 

بدأ المؤتمر بتنظيم مسيرة بالسيارات أمام الكورنيش حاملين علم مصر وصور الرئيس السيسي ، كما تم وضع لوحة كبيرة لتوقيع الحضور عليها بعنوان ''ألف سبب لاختيار السيسي'' حيث سجل الحضور كلماتهم علي اللوحة دعما للرئيس السيسي. 

وقالت الدكتورة سهير المصري ، عضو التحالف و رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، أن المؤتمر يأتي دعما للرئيس السيسي خلال الانتخابات القادمة لإستكمال مسيرة البناء والتنمية و وإستكمال المشروعات التي شهدتها الجمهورية الجديدة ، مشيدة بموقف الرئيس من القضية الفلسطينية ودعمه لحقوق الشعب الفلسطينى و موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ورفض العقاب الجماعي لأبناء الشعب الفلسطينى. 

وطالبت، المصريين بالنزول والاحتشاد أمام اللجان دعما للرئيس السيسي حفاظا على إستقرار وامن الوطن في ظل الظروف التي يمر بها العالم. 

ودعا الدكتور لؤى سعد نصرت نائب رئيس جامعة أسوان،  المصريين بالمشاركة فى الانتخابات والنزول أمام اللجان تأييدا للرئيس السيسي،  ودعما لجهود التنمية وما تشهده مصر من تنمية في كافة المجالات.

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