إسرائيل تعلن مقتل قائد عسكري كبير وتقول إن حماس تحتجز جثته

كشف الجيش الإسرائيلي، السبت، لأول مرة عن مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة خلال هجوم السابع من أكتوبر، مؤكدا أن جثته لدى حركة حماس، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وتتبع فرقة غزة الجيش الإسرائيلي، ومقرها قاعدة رعيم التي تبعد عن القطاع 7 كيلومترات، ومهمتها حراسة الحدود مع إسرائيل، وكانت الفرقة وقاعدتها من أول أهداف هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر الماضي.

وكشف الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الممتدة منذ أسابيع عن مقتل العديد من العسكرين على يد حماس، سواء في هجوم 7 أكتوبر أو خلال العمليات العسكرية التي تلته.

وكانت إسرائيل أعلنت بعد هجوم حماس مباشرة مقتل نحو 1400 شخص، ثم عدل الرقم إلى 1200 لاحقا، من بينهم مئات العسكريين.

ومع انتهاء الهدنة التي استمرت مدة 7 أيام، تم استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس في أكثر من منطقة داخل قطاع غزة.