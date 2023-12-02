إلغاء مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني.. صور

قررت رابطة الدوري الألماني، اليوم السبت، إلغاء مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين، التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة البوندسليجا.

وكان من المقرر، أن يلتقي فريق بايرن ميونخ نظيره يونيون برلين، اليوم السبت، على ملعب الأول أليانز أرينا في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وأكدت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن قرار إلغاء مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين، جاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتساقطت الثلوج بشدة على ملعب أليانز أرينا، ما يؤكد عدم إمكانية إقامة المباراة في موعدها، وبالتالي تأجيلها إلى وقت لاحق.

واكتسى الجليد ملعب أليانز أرينا، الذي يستضيف مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين، الأمر الذي أثر أيضًا على حركة الطيران في ميونخ، بعد إلغاء 320 رحلة طيران من أصل 760 بالإضافة إلى تعطل السكك الحديدية في جميع أنحاء المدينة الألمانية.

ويحتل بايرن ميونخ، وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق نقطتين، بينما يتذيل يونيون برلين الترتيب وفي رصيده 7 نقاط بعد خوض 12 جولة حتى الآن.