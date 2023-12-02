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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يمنح مهلة للمنشآت غير المستوفاة لإجراءات السلامة والصحة المهنية

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، منح الجهات غير المستوفية لإجراءات السلامة والصحة المهنية مهلة 15 يوما لاستكمالها وتلافى السلبيات الموجودة بها وإخطار القوى العاملة واللجنة بما تم بخصوصها، مشددا على إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المقصرين فى استكمال إجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمنشآت والمصالح الحكومية .

جاء خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ مع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري العموم بالمديريات و القطاعات الخدمية بالمحافظة.

كما شدد محافظ قنا خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل المادة الخاصة بأعمال السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل من أجل حماية المنشآت والعاملين بها والمتعاملين معها ومنع تعرضهم للمخاطر، وأن يتم تدريب مجموعة من العاملين فى كل جهة على اتخاذ الإجراءات التأمينية لضمان التأمين الذاتي لكل منشأة وتشكيل لجنة للمرور على جميع المنشآت الحكومية لدراسة المشاكل والمعوقات التى تمنع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من توافر جمع إجراءات الوقاية والسلامة والصحة المهنية بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة .

اتخاذ الإجراءات القانونية إجراءات السلامه والصحه أشرف الداودى محافظ قنا الاجتماع الموسع السكرتير العام المصالح الحكومية