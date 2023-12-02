الاستعلام عن قرارات إزالة لعقار السيدة زينب بعد إصابة امرأة في انهيار جزئي

تستكمل نيابة السيدة زينب الجزئية، التحقيق في واقعة انهيار سقف غرفة حارس عقار باحد العقارات.

وأمرت بالاستعلام عن الإصابات التي لحقت ب وطلبت الاستعلام من الحي عن اية قرارات إزالة أو تنكيس صدرت للعقار ، وفحصه لمنع حدوث انهيارات أخرى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن العقار مكون من 6 طوابق، سقط سقف إحدى غرف الدور الارضي بكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابة سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، كانت متواجدة وقت انهيار سقف الغرفة، ولا يوجد وفيات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده انهيار سقف غرفة حارس عقار موجودة بالدور الأرضي، بمنطقة السيدة زينب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، مع فرض كردون أمني للحفاظ على العقارات المجاورة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل السيدة المصابة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

