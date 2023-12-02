الدوري الإنجليزي.. تشكيل ناري لأرسنال أمام ولفرهامبتون

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل لاعبيه الأساسي لمواجهة ولفرهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب "الإمارات" معقل المدفعجية، في تمام الخامسة مساء، في إطار الجولة الرابعة عشر من البريمييرليج.

ودفع أرتيتا بتشكيل ناري لأرسنال يضم الثنائي الهجومي المتألق، جابرييل مارتينيلي، وجابرييل خيسوس، بالإضافة إلى الثلاثي الهجومي المتألق، بوكايو ساكا، وماركوس رايس، ومارتن أوديجارد.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تومياسو- جابرييل- ساليبا - زينتشينكو.

خط الوسط: رايس - أوديجارد - ترواسارد.

خط الهجوم: ساكا - خيسوس - مارتينيلي.

ويأتي هذا التشكيل في ضوء أهمية المباراة بالنسبة لأرسنال، حيث يسعى الفريق اللندني للفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب العام للدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يأتي فريق ولفرهامبتون بالمركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

