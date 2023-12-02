برلماني: المشاركة بانتخابات الرئاسة مسئولية الجميع وتستوجب الاصطفاف فى ظل التحديات الراهنة

أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ ، أن الانتخابات الرئاسية مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وتستوجب الاصطفاف والمشاركة الإيجابية في الانتخابات ، خاصة في ظل ما يحيط بمصر من مخاطر صعبة والتحديات الراهنة.



وأضاف الرشيدي في بيان اليوم، أن المشاركة الإيجابية في سباق الانتخابات الرئاسية يعني المضي قدمًا نحو مراحل التطور الديمقراطي، وممارسة الشعب واجبه الوطني وحقه في صناعة مستقبل الوطن، وإرساء قواعد الاستقرار والأمن والتنمية وبناء مصر الحديثة.



وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إلى أن المشاركة تقطع الطريق على من دعوات المقاطعة الفاشيلة التي تستهدف زعزعة ثقة المصريين في أداء الدولة وأجهزتها، لإثارة القلق والفوضى، وهز قواعد الاستقرار في مصر، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والإدعاءات المضللة من خلال أبواق جماعات الشر، وتهديد مناخ الديمقراطية والشفافية والنزاهة.



وأعرب الرشيدي عن ثقة حزب الشعب الجمهوري في وعي الشعب المصري بضرورة تجاهل هذه الدعوات، وتلبية نداء الوطن الاحتشاد أمام الصناديق، ردًا على هذه الدعوات المسمومة، والحفاظ على أمن واستقرار الدولة وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتظل مصر بلد العزة والكرامة رغم أنف الحاقدين.



ودعا عضو مجلس الشيوخ جموع المصريين في الخارج للاحتشاد أمام صناديق الاقتراع في السفارات والقنصليات المصرية للمشاركة في هذا العُرس الديمقراطية الهام، كونهم يمثلون مصر أمام العالم، ويعكسون صورتها المشرفة هناك، كونهم سفراء لمصر في البلاد التي يعيشون فيها، وحضورهم رسالة للجميع بأن مصر على قلب رجل واحد.