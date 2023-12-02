المتهم عشيق والدتها.. ضبط طالب تعدى على طفلة جنسيًا في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط طالب بالصف الثالث الإعدادي؛ وذلك بعدوصول طفلة فى العقد الأول من عمرها مصابة بحالة نزيف شديد الى المستشفي وبسؤالها اتهمته بالتعدي علىها جنسيا واغتصابها عنوه خلال تواجدها بمنزلها إثر وجود علاقة عاطفية بينه ووالدها البالغ من اعمر 34 عامًا ومعاشرتته لها معاشة الأزواج.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابين، مامور مركز شرطة المنصورة من مستشفى التأمين الصحي بسندوب بوصول الطفلة "ف.أ.أ.ع"، 11 عاما، طالبة بالصف الخامس الإبتدائي، ومقيمة أحدى قرى المركز مصابة بآلام بالوض ووجود نزيف وآثار دماء بالعانة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال الطفلة المصابة أتهت "إبراهيم.إ.ا.ع"، 16 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم ب1ات القرية بالتعدي عليها جنسيا واغتصابها عنوة حال تواجدها بمنزلها .

وكشفت الطفلة فى محضر الشرطة ان المتهم على علاقة عاطفية بوالدتها وتدعي "ص.أ.ع"، 34 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات القرية وقيامة بالتردد على منزلهم ومعاشرته لوالدتها معاشرة الأزواج.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرة المنصورة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بقيامه بالتعدي على الطفلة جنسيا واصابتا، وكذلك وحود علاقة بينه ونوالدة الطفلة المصابة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12432 جنح مركز شرطة المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.