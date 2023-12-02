بدء التسجيل بالقرعة العلنية لوحدات إسكان نقابة المهندسين

حرص أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين بالتواجد منذ اللحظات الأولى لإجراءات التسجيل بالقرعة العلنية لوحدات إسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، وخلال جولتهم التفقدية للاطمئنان على سهولة إجراءات التسجيل وحسن التنظيم، عبروا عن سعادتهم للثقة الكبيرة للمهندسين فى مشروعات إسكان النقابة وهو ما عكسه الإقبال الكبير على حجز وحدات إسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، مؤكدين على أن مجلس النقابة وهيئة مكتبها حريصون على الاستمرار في تقديم النقابة لدورها الخدمي على أكمل وجه، وعلى رأسها توفير مسكنًا مناسبًا ولائقًا لأعضائها، وأنها لا تدخر جهدا لتوفير وحدات سكنية تليق بالمهندسين، وبتسهيلات غير مسبوقة.

من جانبهم أشاد عدد من المهندسين بتسهيلات إجراءات التسجيل، حيث أكد المهندس ياسر شعبان، شعبة الهندسة المدنية على سهولة الإجراءات، واصفًا إياها "بالميسرة والممتازة"، وهو ما اتفقت عليه أيضا المهندسة ليلى حنفى محمود رئيسة شعبة الكهرباء، معبرة عن سعادتها بحسن التنظيم، والتى فاقت كل توقعاتها، قائلة "اندهشت من حسن التنظيم وسهولة إجراءات التسجيل، والتى تعد أفضل كثيرًا من تنظيم القرعات السابقة"، مبدية أملها بالفوز بشقة خلال القرعة لأن الأسعار أقل كثيرًا من الأسعار فى نفس المنطقة، كما أن إسكان النقابة يتمتع بثقة كبيرة من قبل المهندسين خاصة وأن الاستلام فورى، وبتسهيلات فى السداد.