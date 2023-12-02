حصاد مشاركة طلاب المنوفية في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

شاركت جامعة المنوفية في أولمبياد الفتاة الجامعية والتي أقيمت بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة .

حيث أكد الدكتور أحمد القاصد علي أن الجامعة، مستمرة في تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية والرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي ،بالإضافة إلى الإستمرار في تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعة ودعم المبتكرين، والطلاب أصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ والإستفادة من طاقات الطلاب في ممارسة ألانشطة المختلفة وخدمة المجتمع.

و هذا قد شاركت الجامعة في الأولمبياد في العاب خماسي كرة القدم والكرة الطائرة وألعاب القوى والكارايتة وتنس الطاولة تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي .

وقد حصلت الجامعة على المراكز التالية .

المركز الأول في الكاراتيه للطالبة شروق أحمد حامد الحناوي .

المركز الثالث في العاب القوى وثب طويل الطالبة سلمى شوقي محمد سليم .

المركز السادس في العاب القوى دفع جله الطالبة آيه محمد عاطف سعيد.

المركز الثامن في لعبة تنس الطاولة الطالبة رؤى ياسر محمد فرحات.

ضم وفد الإشراف على الفرق خلال المشاركة في الأولمبياد، ايهاب صادق ومعتز صادق وإيمان هلال .