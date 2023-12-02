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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف ألمانيا للمصريين في الخارج عن الانتخابات: تعالوا نشارك في هذا الشرف

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دعا الأنبا دميان أسقف ألمانيا المصريين بالخارج للمشاركة الانتخابات الرئاسية المرية 2024، واصفها بالواجب الوطني والشرف للمصريين، وانطلقت الانتخابات يوم أمس الجمعة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك للمصريين المقيميين في الخارج، وأجريت عمليات الاقتراع في 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج وتستمر لمدة 3 أيام على أن تنطلق الانتخابات في داخل الوطن خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات، وهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
 

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