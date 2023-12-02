ads
السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط بعلبة سجائر بها حشيش..المؤبد والغرامة 200 ألف لمدان بالاتجار في التجمع الخامس

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض.

وشمل الحُكم تغريم المُدان مبلغ قدره 200 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمد عادل عبد الله وكيل النيابة، ومحمد طه محمد أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ا أنه في يوم 17 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الخامس أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا. 
كما أسندت له إحرازه سلاح أبيض (نصل معدني) دون مسوغ قانوني، وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي – الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن السلاح الأبيض – شفرة موس – عُثر عالقًا بها على آثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وثبت أن علبة السجائر الخاصة به تحوي 3 قطع من مادة سمراء اللون وزنوا صافيًا 12.55 جرام ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

التجمع الخامس الاتجار في الحشيش استئناف القاهرة القاهرة الجديدة المصاريف الجنائية تاجر حشيش بالسجن المؤبد بقصد الاتجار النيابة العامة قضت محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم القاهرة الجديدة محكمة استئناف القاهرة مصلحة الطب الشرعي محكمة جنايات القاهرة علبة سجائر