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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

انتخابات الرئاسة.. المصريون في قطر يتوافدون على لجان الاقتراع

من امام السفارة المصرية
من امام السفارة المصرية بقطر
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات تظهر توافد المصريين المقيمين في العاصمة القطرية الدوحة، على السفارة المصرية، للإدلاء بأصواته في انتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثاني حرصا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

وعمت حالة من الفرح والسعادة في أثناء دخول المواطنين للجنة الانتخابية، إذ قاموا بتشغيل أغان وطنية من بينها "تسلم الأيادي".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 أمس الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

الدوحة انتخابات الرئاسية 2024 الاستحقاق الانتخابي الرئاسي العاصمة القطرية