جائزة لأقرب الأصوات محاكاة للقارئ الراحل الشحات محمد أنور

أعلنت أسرة القارئ الشيخ الراحل الشحات محمد أنور، اليوم السبت، عن تنظيم مسابقة على هامش مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، على أن يتنافس خلالها المتسابقون على أقرب الأصوات محاكاة لصوت الشيخ الشحات.

أسرة الشيخ الشحات محمد أنور تعلن جائزة لأقرب الأصوات محاكاة للراحل

وقال الشيخ محمود، نجل الشيخ الشحات محمد أنور، إنهم يتشرفون أن تكون الدورة السابعة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني والتي يرعاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ويدعمها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باسم والدهم، معلنا عن جائزة خاصة باسم الشيخ الراحل الشحات محمد أنور تمنح لأكثر الأصوات محاكاة لصوت الشيخ الشحات.

من جانبه، أشار الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، إلى أن اللجنة العليا ستبدأ في تلقي مقاطع الصوت والفيديو من الراغبين في الاشتراك بالمسابقة من خلال منصات المسابقة الرسمية، وسيجرى عرضها علي أسرة الشيخ لاختيار الفائز بالجائزة، على أن تكون هذه المسابقة علي هامش مسابقة بورسعيد والتي تحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور.