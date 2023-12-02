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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل صاحب محل سجاد في مشاجرة مع 3 أشخاص بإمبابة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقى صاحب محل سجاد مصرعه فى مشاجرة مع 3 أشخاص بمنطقة إمبابة.

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا حدوث مشاجرة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل للسجاد – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق "توفى إثر إصابته") طرف ثان (3 أشخاص  - مقيمون بمحافظة الجيزة) لخلافات الجيرة  تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على مالك المحل بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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