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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حاميها حراميها.. حبس خفير خصوصي لاتهامه بسرقة أبراج ضغط عالي بحلوان

أرشيفيه
أرشيفيه
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 أمرت جهات التحقيق بحلوان اليوم السبت بحبس خفير خصوصي 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة اجزاء حديد من أبراج ضغط عالي خاصة باحدي الشركات بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تمكنت مم ضبط (خفير خصوصى – مقيم بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامه بسرقة أجزاء حديدية من أبراج الضغط العالى بدائرة القسم وبحوزته (كمية من القطع الحديدية من متحصلات الواقعة - مجموعة من الأدوات المستخدمة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة مستخدمًا الأدوات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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