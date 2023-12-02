صحة مطروح: قسم العظام بالمستشفى العام يحقق أعلى معدلات أداء

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، اليوم السبت، إن مؤشرات الأداء لقسم العظام بمستشفى مطروح العام، قد ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023، وشهد تميز فى الأداء، على جميع المستويات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن نسب ترددات المواطنين مرتفعة سواء التردد على العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي للعظام وكذلك العمليات الجراحية سواء الكبرى او الصغرى وذات المهارة.

وأشار سالم، إلى ان إجمالي المرضى الذين تم توقيع الكشف عليهم بالعيادة الخارجية في تخصص العظام 17371 حالة، وإجمالى المرضى الذين تم توقيع الكشف عليهم بالاستقبال والطوارئ في تخصص العظام 62234 حالة، والمرضى الذين تم حجزهم في القسم الداخلي للعظام 865 حالة بعدد 3386 يوم علاج، واجمالى العمليات في تخصص العظام 657 حالة، حيث تم اجراء عدد (291) عملية جراحية مجانية، و(157) عملية تأمين صحي، و(179) عملية نفقة دولة، و(32)عملية اقتصادي.

وأشاد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود الفريق الطبي بقسم العظام بمستشفي مطروح العام وادارة المستشفى، مشيرًا الى أن جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا أى جهد لتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها.

وأوضح "سالم" أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا وغير عادي بالقطاع الصحى بصفة عامة وبمحافظة مطروح بصفة خاصة، وأن هناك دعما كبيرا من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمنظومة الصحة، وأن منظومة الصحة بمطروح حققت خطوات نحو الأفضل بفضل الله تعالى وبفضل ابنائها المخلصين وسنستمر بإذن الله فى العمل على تلبية احتياجات وتطلعات مرضانا.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع السادة القائمين على العمل بالمنظومة الصحية بمطروح ولكل من قدم يد العون والمساندة، ولكافة العاملين بذلك القطاع المهم والحيوي تقديرًا لمجهوداتهم الطيبة، ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين وفق رؤية القيادة السياسية الحكيمة.