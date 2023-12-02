لليوم الثاني.. المصريون يتوافدون على سفارة مصر بالسعودية للتصويت بالانتخابات الرئاسية - صور

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فتح سفارة مصر في المملكة العربية السعودية باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في المملكة لليوم الثاني، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتوافد المصريون على مقر السفارة المصرية في الرياض، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لليوم الثاني، بعد فتح باب التصويت في سفارة وقنصلية مصر في السعودية، حاملين الأعلام والشعارات الوطنية.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

