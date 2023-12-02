التنسيقية: انتهاء اليوم الأول من انتخابات الرئاسة في قنصلية مصر بلوس أنجلوس

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتهاء قنصلية مصر فى لوس أنجلوس باب التصويت في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول منذ قليل، وتوافد أبناء الجالية المصرية خلال الساعات الماضية على مقر القنصلية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، حيث تتم عملية التصويت فى تمام التاسعة صباحًا وتغلق في تمام التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار ٣ أيام متتالية اعتبارًا من الجمعة وحتى الأحد، وفقًا للجدول الزمني المعلن لإجراءات الانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحق لكل مصري متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات في الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

