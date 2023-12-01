اشتبك مع اللاعبين .. محمد صلاح يكشف سبب رحيل سيد عبد الحفيظ من الأهلي



قال الكابتن محمد صلاح مدرب الزمالك الاسبق أن حسام حسن يصلح لتدريب الزمالك دون التدخل في عمله مشيرا إلى أن مصطفى يونس خسر كثيرا بسبب ظهوره على قناة الزمالك ومعاداته للخطيب.



وأضاف صلاح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إن زيارة الخطيب المرتقبة للزمالك ستحل كثيرا من المشكلات بين الأهلي والزمالك مشيراً إلى أن موديست لاعب تحركاته سيئة في النادي الاهلي.



وتابع : أتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي بشرط التركيز في الملعب، مشيراً إلى أن سيد عبد الحفيظ رحل من الأهلي بسبب الاشتباك مع أحد اللاعبين.

وقال صلاح في حواره، إن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لم يخدمه في أي شيئ.

وأجاب في الحلقة على سؤال بشأن توقعاته بتألق إمام عاشور، لاعب الأهلي مع القلعة الحمراء.

كما كشف نجم الزمالك السابق، أن بعضا من لاعبي النادي الأهلي يتشاجرون حاليا داخل الملعب وخارجه، قائلا: فيه خناقات وتطاول من بعض اللعيبة.. كهربا والشناوي.. لو بحثنا سيد عبدالحفيظ مشي ازاي هتلاقيها بسبب لعيب.

وعلق صلاح على أنباء ترشيح حسام حسن لتدريب الزمالك خلفا للكولومبي أوسوريو، قائلا: المدرب اللي مشي، أول مرة أشوف حد يبقى صعبان عليه النادي يكسب.

وقال أيضا إنه لا يخشى توقيع المدافع أحمد فتوح، للنادي الأهلي بعد أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك وإيقافه لمدة شهر.

وشرح نجم الزمالك أسباب عدم حصول نادي بيراميدز على أي بطولات رغم امتلاكه أفضل اللاعبين محليا.

