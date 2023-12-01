محافظ الأقصر يتفقد تطوير كورنيش البر الغربي وقرية حسن فتحي.. صور

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، جولة ميدانية تفقد خلالها سير أعمال مشروع إنشاء كورنيش البر الغربي، وسير الأعمال بمشروع تطوير قرية حسن فتحي، بمركز ومدينة القرنة، والتقي بالمواطنين لبحث مشكلاتهم.

رافق المحافظ خلال الجولة، كلا من حسام محمدين مهران رئيس مركز القرنة، والعقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، ومصطفى جبريل نائب رئيس مجلس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس أحمد منصور .

من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن مشروع تطوير كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربي، يأتى ضمن خطة الحكومة للتوسع في انشاء متنزهات وحدائق، واستمرارا لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري، مع الحفاظ على الهوية البصرية للأقصر.

في سياق متصل، أوضح المهندس أحمد منصور، أن مشروع تطوير قرية حسن فتحي يتضمن ٣ مراحل، حيث يجرى العمل بالمرحلة الثانية التي تتضمن ترميم منزل حسن فتحي وإنشاء استراحة لشرطة السياحة، وتطوير الموقع العام الذي يتضمن أعمال إضاءة وتركيب بازلت للأرضيات وعمل مسطحات خضراء، وبنية تحتية للصرف الصحي، أما المرحلة الثالثة من المشروع من المقرر أن تشمل ترميم وتطوير سوق حسن فتحي.

كانت المرحلة الأولي، قد شملت ترميم المسجد والمسرح والخان، وانتهت أعمالها وكانت الجهة الممولة هي اليونسكو، وتمت الأعمال تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة.

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