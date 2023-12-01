بمشاركة طارق حامد.. ضمك يفلت من ريمونتادا الفيحاء بالدوري السعودي

أفلت فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، من ريمونتادا نظيره الفيحاء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

حقق ضمك فوزًا مثيرًا على الفيحاء بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي شهد عودة طارق حامد لتشكيل فريقه بعد تنفيذه عقوبة الإيقاف مباراتين، التي فرضتها عليه لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بسبب سلوكه غير الرياضي في مباراة الخليج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

تواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، وخاض دقائق المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، لكنه حصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

افتتح جورج نكودو التهديف في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، ثم أضاف عبدالعزيز الشهراني الهدف الثاني في الدقيقة 36 من صناعة نكودو، لينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك بثنائية.

في الشوط الثاني، قلص هنري أونيكورو الفارق بهدف لصالح الفيحاء في الدقيقة 56، ثم عاد نكودو للتسجيل مجددًا في الدقيقة 65.

وأحرز أونيكورو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 69، وكاد الفريق أن يتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، ولكن جاء أسان سيساي ليوجه للمنافس الضربة القاضية في الدقيقة 90+6، ليفوز ضمك بنقاط المباراة الثلاثة، ويتفادي ريمونتادا الفيحاء.

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز التاسع.