سبب انخفاض حرارة كوكب الأرض في الشتاء

بدأ فصل الشتاء في كوكب الأرض مناخيا اليوم الجمعة 1 ديسمبر ومع دخول فصل الشتاء تتغير حرارة كوكب الأرض عن الفصول الآخرى ويشهد الكوكب انخفاض في الحرارة رغم ان الارض في اقرب مسافة من الشمس، والاشعه تحت الحمراء التي تنبعث من الارض سبب الحرارة التي نشعر بها صيفا او شتاء.



والأرض تكتسب الإشعاع الشمسي وتخزنه كطاقة حرارية تختلف شدتها من مكان لاخر حسب زاوية سقوط الاشعاع ونوع التربة، ثم يقوم سطح الارض ببعث هذه الطاقة من جديد بشكل آخر، فمثلا المياه تكتسب حرارة اعلى من التربة، والتربة الرملية تكتسب حرارة اعلى من التربة الطينية، وحينما نبتعد عن سطح الارض نحو قمم الجبال مثلا وهنا نكون قد ابتعدنا عن مصدر الحرارة فتنخفض درجة الحرارة تبعا لذلك.



ويجب ان نعلم انه لاعلاقة لاقتراب الارض من الشمس بارتفاع او انخفاض الحرارة لان الابتعاد او الاقتراب بمسافة حوالي 3 مليون كلم لايساوي شيئا امام المسافة الهائلة بين الشمس والارض وهي (150 مليون كلم)، بل ان ميلان محور الارض مبتعدا عن الشمس بزاوية 23.5 خلال الشتاء في النصف الشمالي يسبب ميلان سقوط الاشعاع الشمسي وبالتالي انتشاره على مساحة واسعة من الارض بحيث لا يتركز السقوط في مساحة محددة او صغيرة مثلما يحدث صيفا حيث يكون النهار طويل والاشعة تسقط عموديا فيقل الانعكاس وتكتسب الارض اقصى إشعاع شمسي.



وكتطبيق عملي خذ بيدك مصباح شحن وسلط ضوءه عمودي مرة ومائل مره اخرى على سطح الغرفة لتعرف الفرق ليكون فهم الامر بشكل ابسط واوضح.