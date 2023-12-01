المصري يخطف فوزاً ثمينا على إنبي بنتيجة 2-1

حقق فريق المصري فوزاً مهماً على حساب إنبي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم للمصري غيلاس قناوى فى الدقيقة 36 .

وتعادل لإنبي أحمد أمين أوفا في الدقيقة 50 من اللقاء

ونجح ميدو جابر لاعب المصري في إحراز هدف لفريقه في الدقيقة الثلاثة من الوقت بدل الضائع ليخطف المصري أغلى ثلاثة نقاط.

خاض إنبي اللقاء بشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة.

خط الوسط: زياد كمال - عبد الرحمن عماد - مودي ناصر - محمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

بينما ضمت تشكيلة المصري كلا من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - أحمد أيمن منصور - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - حسن علي كثنائي - محمد الشامي - إلياس الجلاصي - غيلاس جناوي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

تجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط جمعهم من 7 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وخسر ثلاثة مباريات وتعادل في مباراة، وسجل لاعبيه 7 أهداف وأهتزت شباكه ب6 أهداف.

بهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى 12 نقاط، جمعها من 7 مباريات، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وخسر ثلاثة مباريات.