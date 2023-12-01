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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال بمحيط موقع ‏"جل العلام"

الاحتلال
الاحتلال
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أعلن حزب الله اللبناني استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "جل العلام" الإسرائيلي.

حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، قصف حزب الله، الموقع عدة مرات وأحدث به إصابات مباشرة.

وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، استئناف دولة الاحتلال  الإسرائيلي عدوانها وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، محذرًا من استمرار عجز وصمت المجتمع الدولي وعدم جديته بوقف العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي يعني إعطاء ضوء أخضر لمزيد من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء.

وقبل قليل، قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه.

 

الإبادة الجماعية الاحتلال الإسرائيلي التطهير العرقي