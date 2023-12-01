أبوالغيط يؤكد أهمية المضي قدمًا في تنفيذ مخرجات "COP27"

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أهمية المضي قدما في تنفيذ الالتزامات التي من شأنها ضمان جهد مناخي متوازن يوافق بين موارد الدول ومسؤوليتها في إنتاج الغازات الدفيئة، لاسيما من خلال مضاعفة الموارد المالية المخصصة للتكيف، وتيسير حصول الدول النامية عليها، وتفعيل آلية الخسائر والأضرار، ونقل التكنولوجيا، وغيرها من المخرجات التي وافق عليها قادة العالم في قمة المناخ "COP27" بشرم الشيخ في مصر.

جاء خلال مشاركة أبوالغيط في أعمال الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28"، المقام تحت شعار "القمة العالمية للعمل المناخي"، والذي افتتحه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحضور قادة الدول ورؤساء الحكومات من كل أرجاء العالم. حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي.

وأشاد أبوالغيط، بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات لاستضافة القمة وسعيها الدؤوب لبناء توافق عالمي من شأنه تعزيز العمل الدولي لمجابهة آثار التغير المناخي، وأشار إلى الأهداف الطموحة التي تسعى القمة إلى تحقيقها من خلال تسريع وتيرة تنفيذ خطط الانتقال إلى بيئة صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050 دون التأثير على مسيرة تحقيق أجندة التنمية المستدامة، وكذا حق الدول النامية في القضاء على الفقر وتنفيذ خططها التنموية.

وأعرب أبوالغيط عن ثقته التامة في قدرة الإمارات على إنجاح قمة المناخ، والتوافق على التزامات جديدة من شأنها تسريع تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد شارك، اليوم، في افتتاح أعمال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28"، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في دبي.

وفي السياق، وعلى هامش مشاركته في قمة المناخ، تفقد الأمين العام جناح جامعة الدول العربية، الذي تقيمه لأول مرة في تاريخ مشاركتها في قمم المناخ، حيث سيحتضن أكثر من 50 فعالية على مدى فترة انعقاد المؤتمر، تعكس التفاعل العربي مع قضايا التغير المناخي، وستعقد الفعاليات ابتداءً من بعد غد الأحد وتستمر حتى 10 ديسمبر الجاري.

وأعرب أبوالغيط عن عميق شكره للحكومة الإماراتية التي ساهمت بشكل فاعل في إقامة الجناح، مؤكدا أن الجامعة العربية ستستمر في بذل كل جهودها للمساهمة في إنجاح القمة والترويج للمواقف العربية خلالها.