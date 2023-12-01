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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد الشناوي: النجيل الصناعي سيؤثر على لاعبي بيراميدز أمام نواذيبو

أحمد الشناوي حارس
أحمد الشناوي حارس بيراميدز
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قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، إنه سعيد للغاية بالتواجد في موريتانيا والعاصمة نواكشوط ، موجها الشكر لمسئولي نادي نواذيبو وكامل الشعب الموريتاني على الاستقبال الرائع لبعثة بيراميدز، والذي انعكس على روح وأداء اللاعبين في التدريبات وحماسهم من أجل تقديم مواجهة قوية وتحقيق ٣ نقاط جديدة في دور المجموعات.

أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا، أن بيراميدز يلعب كل مبارياته سواء محليا أو قاريا من أجل الفوز، وبالتالي سيواجه نواذيبو بهدف الفوز وحصد ٣ نقاط جديدة، والفريق يعلم جيدا مدى قوة المنافس المنظم للغاية بعد متابعة العديد من مبارياته، والوصول لدور المجموعات في أقوى بطولة في قارة أفريقيا يعكس مدى قوة نواذيبو.

شدد الشناوي على أن هدف الفريق هو الاستمرارية لأطول فترة ممكنة في الفوز وتحقيق الانتصارات ومن الضروري حصد ٣ نقاط جديدة ليصل الفريق إلى نقطته السادسة وينافس على الصدارة، خاصة وأن أمام الفريق مهمة صعبة أخرى بدون راحة ومواجهة صن داونز القوي في جنوب أفريقيا، ومن الضروري عدم السماح بخسارة أي نقاط لمواصلة المشوار حتى النهاية.

أوضح الشناوي أنه لن يتحدث كثيرا في نقطة الملعب وأرضية النجيل الصناعي حتى لا يكون ذلك حديثا في أعذار لأن الفريق مهما كانت الظروف سيلعب ويؤدي بكل قوة وهدفه الفوز وحصد الثلاث نقاط، وكرة القدم ليس بها فريق صغير أو كبير ومجرد وصول نواذيبو لهذه المرحلة والدور المتقدم بدوري الأبطال يعكس مدى قوته ولابد من احترامه وبذل كل شيء في مواجهته.

أحمد الشناوي حارس بيراميدز بيراميدز ونواذيبو دوري أبطال أفريقيا