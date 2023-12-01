للعام الثالث تواليا.. عمرو دياب الأكثر استماعا على أنغامي خلال 2023

تصدر النجم الكبير عمرو دياب، قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وأعلنت منصة أنغامي عن تصدر عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا في الوطن العربي.

كان الهضبة قد احتل صدارة أنغامي في العامين الماضيين كأكثر فنان عربي حققت أغانيه عدد مرات استماع غير مسبوقة.

وفي وقت سابق أعلنت أنغامي عن أعلى خمس أغاني استماعا لعمرو دياب حيث جاءت في المرتبة الأولى أغنية "تملي معاك"، وفي المرتبة الثانية "يتعلموا"، وجاءت أغنية "أماكن السهر" في المركز الثالث، وتلتها في المرتبة الرابعة أغنية "انت الحظ"، وأخيرا في المرتبة الخامسة أغنية أجمل عيون "برج الحوت".

ويعد عمرو دياب أول مطرب عربي يطرح أعماله الغنائية التي أنتجها حصريا عبر منصة أنغامي فقط.

من ناحية أخرى كان الفنان عمرو دياب قد أحيا حفلا في دبي وذلك بعد فترة توقف طويلة عن إحياء الحفلات تضامنا مع غزة.