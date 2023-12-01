وحدات تكافؤ الفرص تكثف جهودها بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دوراً كبيراً فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

أوضح غراب أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات ، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام ان وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس نظمت ندوتين ، الأولى بعنوان “فن التعامل مع أبنائنا” تناولت شرح مفهوم التربية و الفرق بين التربية والرعاية وفن التعامل مع الأبناء في عمر المراهقة والاخطاء الشائعة في أسلوب تربية الأبناء و تأثير العلاقة بين الزوجين علي الصحة النفسية للأبناء.

وتابعت: الندوة الثانية بعنوان " من الهدى النبوي لفلاح الفرد والمجتمع أقامه العدل بين الناس جميعا" وتناولت شرح خطوات نشر التسامح والآداب بين أفراد المجتمع اجمع ، وتم عقد الندوتين بمقر المدينة الأمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس،وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

وأضافت زاهر أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح نظمت معرض متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام رئاسة مركز منيا القمح ، كما نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم ندوة بالتنسيق بين وحده السكان ووحدة حماية الطفل ووحدة حقوق الانسان والادارة التعليمية بديرب نجم بعنوان (الانتماء والولاء للوطن ) تم خلالها شرح أهمية مشاركة المواطنين في الإنتخابات الرئاسية كحق دستوري للمواطن ، لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى الاستقرار والتقدم والرخاء. وأهمية المشاركة الانتخابية تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عام من الديمقراطية والحرص على نجاح العملية الديمقراطية واحترام حق الأفراد في اختيار من يمثلهم.