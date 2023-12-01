توافد أعضاء الزهور على الجمعية العمومية العادية

توافد أعضاء نادى الزهور على مقر النادى بمدينة نصر لحضور فعاليات الجمعية العمومية العادية عن العام المالى 2022 / 2023.

حرص مجلس إدارة الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش على استقبال الأعضاء مع انطلاق الجمعية العمومية التي شهدت منذ اقبال كبير من الأعضاء وسط اشادة بالتنظيم وزاد الإقبال بشكل كبير بعد انتهاء صلاة الجمعة واكتمل النصاب القانوني لعدد الموقعين في الكشوف نحو الساعة الثانية ظهرًا.



وبدأ تسجيل الأعضاء فى حضور اللجنة القضائية وممثلى اللجنة الأولمبية المصرية وممثلى مديرية الشباب والرياضة، بكشوف الحضور ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً في صالة الكاراتيه، فيما يبدأ اجتماع الجمعية العمومية الساعة الثامنة مساءً في الصالة المغطاة للذين لهم حق حضور الجمعية العمومية من أعضاء المقر الرئيسي بمدينة نصر الذين قاموا بسداد الاشتراكات السنوية ومضى على عضويتهم عام واحد.

الجدير بالذكر أن نادي الزهور يشهد طفرة إنشائية ورياضية كبرى خلال الأعوام الماضية على الرغم من مرور العالم بأزمات صحية واقتصادية أدت إلى توقف كافة الأنشطة لفترات طويلة.