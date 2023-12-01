الانتخابات الرئاسية.. مستقبل وطن المنيا يحشد الجالية المصرية بفرنسا للتصويت لـ"السيسي"

حرص جابر جرجس، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمنيا، اليوم الجمعة ، على حشد عدد كبير من الجالية المصرية في فرنسا للخروج للتصويت للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم الجمعة.

كان “جرجس” قد توجه للسفر إلى فرنسا لحشد الناخبين للانتخابات الرئاسية التي تجري أيام ١؛٢؛٣ ديسمبر الجاري، حيث تم عقد لقاءات مع الجاليات المصرية في مدن باريس وليون وستراسبور ومارسيليا.

يمتلك أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمنيا شبكة علاقات قوية بالجالية المصرية في فرنسا، حيث يحمل الجنسية الفرنسية ولديه أعمال استثمارية هناك منذ مايقرب من ٣٥عام.

جاء ذلك في إطار خطة حزب مستقبل وطن لدعم السيسي وحشد أكبر عدد من الناخبين بالخارج.

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