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الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كنيسة قبطية بنيوجيرسي: نشجع أبناء الوطن بالقيام بدورهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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دعت كنيسة القديس أبانوب والقديس أنطونيوس للأقباط الإرثوذكس بنيوجيرسي أبناء الكنيسة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وقالت الكنيسة في بيان لها: 
الاخوة الاحباء،

بناء علي تشجيع من قداسة البابا تواضروس الثاني،نشجع جميع ابناء الكنيسة بان يقوموا بالدور الوطني في المشاركة في الانتخابات الرئاسية  ، والتي تجري هنا ايام الجمعة والسبت والاحد ١،٢،٣ ديسيمبر ٢٠٢٣ في مقر القنصلية المصرية في نيو يورك سيتي.

حاملي الجنسية المصرية يحق لهم التصويت بتقديم احد المستندات التالية:

١ - جواز سفر مصري ساري.

٢ - بطاقة رقم قومي سارية.

٣ - بطاقة رقم قومي منتهية.

 

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