كنيسة قبطية بنيوجيرسي: نشجع أبناء الوطن بالقيام بدورهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعت كنيسة القديس أبانوب والقديس أنطونيوس للأقباط الإرثوذكس بنيوجيرسي أبناء الكنيسة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وقالت الكنيسة في بيان لها:
الاخوة الاحباء،
بناء علي تشجيع من قداسة البابا تواضروس الثاني،نشجع جميع ابناء الكنيسة بان يقوموا بالدور الوطني في المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، والتي تجري هنا ايام الجمعة والسبت والاحد ١،٢،٣ ديسيمبر ٢٠٢٣ في مقر القنصلية المصرية في نيو يورك سيتي.
حاملي الجنسية المصرية يحق لهم التصويت بتقديم احد المستندات التالية:
١ - جواز سفر مصري ساري.
٢ - بطاقة رقم قومي سارية.
٣ - بطاقة رقم قومي منتهية.