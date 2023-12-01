ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل مسلح جراء اندلاع مواجهات مع قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير

قوات الأمن الهندية
قوات الأمن الهندية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قُتل مسلح في مقاطعة "بولواما" بولاية "جامو وكشمير" إثر اندلاع مواجهات مع قوات الأمن.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم /الجمعة/ - عن مسئولين قولهم - إن مواجهات بالأسلحة النارية اندلعت في إحدى المناطق بمقاطعة "بولواما" بعدما شنت قوات الأمن عملية ضد المسلحين هناك.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطرين، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

بولواما كشمير قوات الأمن الهندية