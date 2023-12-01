مقتل مسلح جراء اندلاع مواجهات مع قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير

قُتل مسلح في مقاطعة "بولواما" بولاية "جامو وكشمير" إثر اندلاع مواجهات مع قوات الأمن.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم /الجمعة/ - عن مسئولين قولهم - إن مواجهات بالأسلحة النارية اندلعت في إحدى المناطق بمقاطعة "بولواما" بعدما شنت قوات الأمن عملية ضد المسلحين هناك.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطرين، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".