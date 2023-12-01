ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يعزي ملك وولي عهد السعودية في وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الأمير محمد بن سلمان