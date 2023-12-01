كوريا الجنوبية وتونس والمكسيك يفوزان بجوائز الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ المسرحي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي جوائز مسابقاته الثلاثة بدورته الثامنة، خلال ختام الدورة الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وقد جاءت جوائز مسابقة العروض الكبرى كالتالي: جائزة أفضل عمل جماعي ذهبت إلى إيطاليا – أبنيا، أما جائزة أفضل عمل موسيقي ذهب إلى سلطنة عمان – عرض "الأول من تشرين الأول "، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها الفنان القدير عبدالله مسعود عن عرض "احتراق شمعة" من دولة الإمارات العربية المتحدة، والفنانة الدكتورة أحلام حسن شاكر عن عرض "طاهرة" من الكويت.

أما جائزة أفضل تأليف مسرحي فقد ذهبت مناصفة بين عرض "طاهرة" لدولة الكويت، وعرض "Disappearing من بلغاريا، وجائزة أفضل سينوغرافيا ذهبت إلى عرض "طاهرة" من دولة الكويت، وجائزة أفضل ممثل فقد ذهبت مناصفة بين كميل العلي عن عرض "الغريب والنقيب" من المملكة العربية السعودية، وعبدالله الخديم عن عرض "احتراق شمعة" من دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على أفضل ممثلة Ivana Todorova Keranova “Disappearing” عن عرض بلغاريا.

وذهبت جائزة أفضل مخرج مناصفة بين Dumitru Acris - “Disappearing” من بلغاريا ، وعمير أنور البلوشي عن عرض "الأول من تشرين الأول" من سلطنة عمان ، أما أفضل عرض مسرحي فقد حصل عليها “A Pond in the Memory” من كوريا الجنوبية .

بينما مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية الغير تقليدية فجاءت جوائزها كالتالي : جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، وذهبت مناصفة لكلا من : محمد زكي من دولة العراق عن إخراج العرض المسرحي "ليلة ماطرة" ، ومحمود بكر من جمهورية مصر العربية عن دوره في العرض المسرحي "حيث لا يراني أحد"، بينما جائزة أفضل عرض مسرحي فقد ذهبت بالأغلبية إلي عرض "التائهان" من الجمهورية التونسية .

أما جوائز مسابقة المونودراما فحصل على جائزة سعادة المهندس محمد سيف الأفخم لأفضل عرض متكامل: ذهبت الي العرض المسرحي " women fish "، من المكسيك ، وذهبت جائزة أفضل ممثلة لـ ايفا دراجان من كرواتيا ، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لسينوغرافيا عرض "فونكس "من مانغوليا.

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