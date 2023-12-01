اليوم.. مؤتمر جماهيري حاشد بالشرقية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 06:30 ص

تشهد قرية ابن العاص مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، تتظيم مؤتمر جماهيري حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث ينطلق المؤتمر في الثالثة عصرًا، بمركز شباب ابن العاص.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من القيادات الحزبية والسياسية، والشخصيات العامة بمركز ومدينة كفر صقر، حيث يشرف علي تنظيم المؤتمر أمانة حزب مستقبل وطن بكفر صقر، بالتعاون مع مركز شباب ابن العاص.

وأكد النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ عن مركز كفر صقر، أن حزب مستقبل وطن حريص على تنظيم العديد من الفاعليات بمختلف قرى ونجوع مركز كفر صقر، وذلك للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح «هاشم»، أنه شارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات، التي عكست وجود حالة من الإقبال الشعبي على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أنه حقق إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات.

من جانبه أكد أسامة زكريا النادي، أمين حزب مستقبل وطن بكفر صقر، أن المؤتمر الذي يعقده الحزب بالتعاون مع مركز شباب ابن العاص، يهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأوضح "النادي" أن أمانة الحزب عقدت مؤتمر ولقاءات عديدة في مختلف الوحدات المحلية بمركز كفر صقر، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، الذين أكدوا دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي.