مهندسو الدقهلية تعلن تجهيز قافلة الإغاثة الثانية لأهالي غزة بحمولة 80 طنًا

أعلن المهندس إبراهيم الحسانين، نقيب مهندسي الدقهلية، تجهيز 4 شاحنات من المواد الغذائية والمساعدات المقدمة من نقابة المهندسين بالمحافظة بحمولة إجمالية 80 طنا وإرسالها إلى فلسطين مساء غدِِ الجمعة، فى إطار الدعم المقدم من النقابة لأهالي غزة عقب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين.



وقال نقيب مهندسي الدقهلية، إن القافلة تعد هي الثانية وسيتم تحميلها فى الرابعة من مساء غدِِ الجمعة، وهي ضمن المساعدات التي جرى تجهيزها بعد أن جرى إرسال قافلة أولى من المساعدات المقدمة من مهندسى الدقهلية بحمولة 25 طن الى الشعب الفلسطينى لمساندته فى محنته.



وأوضح نقيب مهندسي الدقهلية أن القافلة الثانية تأتي فى إطار الدعم والمساعدات من المهندسين والمواطنين والشركات والمصانع ومؤسسات المجتمع المدنى حرصا من النقابة على إيفاد رسالة دعم للشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني.



من جانبه قال المهندس رضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ المصرى والمستشار الفنى لنقابة المهندسين بالدقهلية بأن القافلة الثانية من المساعدات هي رسالة واضحة من مهندسى الدقهلية برفضهم الاحتلال الصهيوني ووجوده على الأراضي الفلسطينية وأنه مهما طال الزمن فان الاحتلال إلى زوال وأن ما يقوم به المحتل الصهيونى هى مجازر إبادة جماعية للشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف وأن ما يحدث من استهداف المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية يدل على بشاعة العدوان وصمت المجتمع الدولى يدل على تخاذله وأنه يكيل بمكيالين.



وأوضح أن نقابة مهندسين الدقهلية ستستمر فى تقديم المساعدات العينية التى يتم تجميعها إلى الشعب الفلسطيني فى محنته العصيبة.



وتقدم المهندس رضا الشافعي بالشكر والتقدير إلى جهات الدولة المختلفة التى سهلت ودعمت وصول القافلة الأولي من مساعدات مهندسى الدقهلية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.