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الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز طاميه فى الفيوم

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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شهدت قرية دار السلام التابعة لمركز طاميه بمحافظة الفيوم، حضور جماهيري كبير من أهالي القرية، للمشاركة فى مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.

 
جاء ذلك بحضور عدد كبير من أهالى القرية، حيث بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة حدادا علي شهداء فلسطين. 
 
شهدت الندوة عرض فيديو لإنجازات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية للمشروعات العملاقة بالمحافظة، وكذلك مشروعات حياة كريمة وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء الوطن.
واكد الحضور أن مساندة ودعم الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة هو واجب وطني لتكملة مسيرة التنمية والنجاح التي شهدتها جميع محافظات الجمهورية.

 


وفي سياق آخر نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للتوعية بالمشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاقات الانتخابية.

 

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الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية دار السلام بمركز طامية محافظة الفيوم الفيوم