خبير بالأمم المتحدة: "كوب 28" سيراجع الجهود العالمية لتنفيذ اتفاق باريس

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، إنه بعد انتهاء مؤتمر “كوب 27” من إنشاء لجنة خاصة بالنظر في الأمور المتعلقة بصندوق التمويل الخاص بالتغيرات المناخية، عُقدت عدة اجتماعات لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار ولكن مع الأسف صاحب الفشل هذه الاجتماعات، وبالتالي بذلت ومازالت تبذل مصر الجهود لتفعيل هذا الصندوق من أجل تمويله ومنحه للدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية.

وأكد طنطاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” المذاع عبر فضائية “أون”، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أن تكون وحدها من الدول الممولة لصندوق الخسائر والأضرار ولهذا تطالب بأن يكون هناك تضامن من قبل الشركات الصناعية العالمية الكبرى، هذا علاوة عن مساهمة بعض الدول النامية في تمويل هذا الصندوق.

وأضاف أن مؤتمر “كوب 28” بالإمارات سيعمل على مراجعة الجهد العالمي حول اتفاق باريس، هذا الاتفاق الذي يهدف إلى خفض معدل الحرارة من خلال خفض الانبعاثات الناجمة عن الفحم الأحفوري الذي يساهم بصورة كبيرة في التغيرات المناخية.

وتابع: "يجب النظر لإفريقيا نظرة خاصة نظرًا لأنها القارة الأكثر تضررًا، هذا علاوة على أنه يتواجد بها أكبر عدد ممكن من الدول النامية الفقيرة، لذا التعامل مع قارة إفريقيا يجب أن يكون بطريقة خاصة".