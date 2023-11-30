اقرأ غدا في "البوابة".. مقتل 3 صهاينة وإصابة 11 في إطلاق نار بالقدس المحتلة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 1 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
إسبانيا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يصب في مصلحة أوروبا
الصين تدعو إلى هدنة إنسانية دائمة وشي بينج يطالب بمؤتمر للسلام
مقتل 3 صهاينة وإصابة 11 في إطلاق نار بالقدس المحتلة
حماس: قتل الأطفال في غزة وجنين السبب.. ونتنياهو: سنواصل توزيع الأسلحة على المستوطنين
.. والمقاومة: مستعدون لتبادل الجنود الإسرائيليين المحتجزين بجميع السجناء الفلسطينيين
بلنيكن في زيارته السادسة لتل أبيب منذ العدوان: الهدنة أثبتت نجاحها
ثعلب الدبلوماسية الأمريكية.. وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام
رئيسة تايوان: الغزو الصيني غير مرجح على المدى القصير