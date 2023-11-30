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الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. مقتل 3 صهاينة وإصابة 11 في إطلاق نار بالقدس المحتلة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 1 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إسبانيا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يصب في مصلحة أوروبا
الصين تدعو إلى هدنة إنسانية دائمة وشي بينج يطالب بمؤتمر للسلام
مقتل 3 صهاينة وإصابة 11 في إطلاق نار بالقدس المحتلة
حماس: قتل الأطفال في غزة وجنين السبب.. ونتنياهو: سنواصل توزيع الأسلحة على المستوطنين
.. والمقاومة: مستعدون لتبادل الجنود الإسرائيليين المحتجزين بجميع السجناء الفلسطينيين
بلنيكن في زيارته السادسة لتل أبيب منذ العدوان: الهدنة أثبتت نجاحها
ثعلب الدبلوماسية الأمريكية.. وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام
رئيسة تايوان: الغزو الصيني غير مرجح على المدى القصير

حماس القدس بلنيكن