اقرأ غدا في "البوابة".. مقتل 3 صهاينة وإصابة 11 في إطلاق نار بالقدس المحتلة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 1 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إسبانيا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يصب في مصلحة أوروبا

الصين تدعو إلى هدنة إنسانية دائمة وشي بينج يطالب بمؤتمر للسلام

مقتل 3 صهاينة وإصابة 11 في إطلاق نار بالقدس المحتلة

حماس: قتل الأطفال في غزة وجنين السبب.. ونتنياهو: سنواصل توزيع الأسلحة على المستوطنين

.. والمقاومة: مستعدون لتبادل الجنود الإسرائيليين المحتجزين بجميع السجناء الفلسطينيين

بلنيكن في زيارته السادسة لتل أبيب منذ العدوان: الهدنة أثبتت نجاحها

ثعلب الدبلوماسية الأمريكية.. وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام

رئيسة تايوان: الغزو الصيني غير مرجح على المدى القصير