إفريكسيم بنك يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مدرسة طبية في نيجيريا

وقع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "إفريكسيم بنك"، مذكرة تفاهم مع مؤسسة King's College London لإنشاء مدرسة طبية وتمريض إلي جانب عمل المركز الطبي الإفريقي للتميز بمدينة أبوجا النيجرية.

يعتبر التوقيع الذي شهده الدكتور بنديكيت أوراما، رئيس البنك؛ داخل جامعة كينجز كوليدج بلندن، علامة فارقة نحو تحول إيجابي في قطاع الرعاية الصحية في أفريقيا، من خلال تخريج عاملين وأطباء وممرضين وعلماء ذوي جودة عالية في مجال الرعاية الصحية في القارة الإفريقية.

ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشغيل بحلول مايو المقبل.

يساعد تشغيل المدرسة في دعم أكثر من 1.7 مليار مواطن في إفريقيا بما يشكل 17% من إجمالي سكان العالم، مع توقعات ارتفاعها بحلول 2050، في الوقت الذي تتراجع فيه الخدمات الصحية الإفريقية للسكان بواقع 48% من جملة الخدمات لا تصل للمستحقين.