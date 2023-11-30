الدفاع الصينية: نرغب في تعزيز العلاقات بين الجيشين الصيني والأمريكي

أكدت وزارة الدفاع الصينية، إن بكين ترغب في تعزيز التنمية السليمة للعلاقات بين الجيشين الصيني والأمريكي.

وقال المتحدث باسم الوزارة وو تشيان، في مؤتمر صحفي بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية، اليوم الخميس - إن الجيش الصيني يرغب في العمل مع الولايات المتحدة لإجراء تبادلات والتعاون وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين لتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات بين الجيشين.

وبسؤاله عن التقدم الأخير في الاتصالات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة، قال وو، إنه بموجب التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين مؤخرا، سيستأنف الجانبان التبادلات رفيعة المستوى بين جيشي الصين والولايات المتحدة.