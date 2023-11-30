رسميًا.. نجم منتخب المغرب السابق مستشارًا رياضيًا لنادي مارسيليا

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الخميس، تعيين مهدي بن عطية نجم منتخب المغرب السابق، مستشارًا رياضيًا للنادي.

وأصدر نادي مارسيليا، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله: «يعلن أولمبيك مرسيليا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مهدي بن عطية للعمل كمستشار رياضي في النادي».

وأضاف البيان: «على الرغم من أنه في دور استشاري، سيشارك بن عطية أيضًا في مهام الاستكشاف عن اللاعبين، بالاشتراك مع روبرتو مالفيتانو، الذي تمت ترقيته إلى رئيس فريق الكشافة بالنادي».

بن عطية، بدأ مسيرته في أوروبا من خلال الانضمام لشباب نادي مارسيليا، قبل تصعيده للفريق الأول في 2006، ثم رحل عن النادي في 2008 بعد نهاية عقده مع النادي.

واعتزل بن عطية كرة القدم نهائيًا في ديسمبر 2021، بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 15 عامًا اتجه بعدها للعمل في وكالة اللاعبين.

وحمل مهدي بن عطية، شارة قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018، بجانب ارتداء قميص العديد من أندية، مارسيليا وتور ولوريان وكليرمون الفرنسيين، وأودينيزي وروما ويوفنتوس الإيطاليين، وبايرن ميونخ الألماني، والدحيل القطري، وفاتح قرة جمرك التركي.

ويحتل فريق مارسيليا، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري برصيد 14 نقطة.