انطلاق منافسات المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص في التنس

انطلقت المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في التنس، اليوم الخميس، علي ملاعب نادي نيو جيزة الرياضي.

حضر فعاليات اليوم الدكتور باسم تهامي مدير الأولمبياد الخاص المصري، ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي، ياسمين لطيف مدير النشاط الرياضي بالنادي، مروة مجدي مدير التسويق بالنادي، مينا عاطف نائب مدير النشاط الرياضي، الدكتور لبيب عبد العزيز رئيس لجنة الحكام، بالإضافة إلي مشاركة أكثر من ٣٥ لاعب ولاعبة وأسرهم والمدربين من الهيئات المسجلة بالأولمبياد الخاص المصري.

عبر الدكتور باسم تهامي مدير الأولمبياد الخاص المصري، عن سعادته باستضافة نادي نيو جيزة الرياضي لفعاليات المسابقة الوطنية للتنس، مشيرا إلي أن النادي سخر كافة الامكانات المتاحة لنجاح المسابقة واستضافة الابطال خلال اليوم.

وعن المسابقة صرح عمرو محي الدين، بأن فعاليات اليوم بدأت بالاجتماع الفني مع المديريين الفنيين بالهيئات المشاركة في المسابقة لاطلاعهم علي الخريطة الزمنية الخاصة باليوم والاعداد النهائية والتعليمات الاخيرة الخاصة بالمسابقة، أعقبها إقامة حفل افتتاح المسابقة.

وأشار “الطحاوي” الي أن حفل الافتتاح بدأ بدخول طابور عرض أعلام مصر والأولمبياد الخاص المصري ومؤسسة يونيفاي ايجيبت ونادي نيو جيزة الرياضي المستضيف للمسابقة، ولاعبين الهيئات المشاركة، عقبها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والاستماع لكلمات ممثلي المسابقة واللاعب ابراهيم اشرف الخولي لاعب الاولمبياد الخاص المصري وكلمة الاولمبياد الخاص المصري وكلمة نادي نيو جيزة الرياضي، واهداء وتبادل الدروع التذكارية بين الجهتين، ثم إلقاء قسم لاعبي الاولمبياد الخاص من اللاعب شهاب الدين عادل خميس عقبها حمل شعلة المسابقة من اللاعبين سيد حمدي وفريدة حسن لتبدء رسميا المسابقة بعملية تقسيم اللاعبين حسب القدرة الرياضية في مجموعات متقاربة المستوي.

أعقبها مرحلة مسابقات النهائيات التي شهدت منافسة شديدة بين المشتركين في كافة مستويات المسابقة، تلها تتويج اللاعبين المشاركين بالمسابقة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وشارات من المركز الرابع حتي الثامن لتختتم المسابقة.