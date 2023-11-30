الذهب يرتفع 50 جنيها في أسبوع

زاد سعر الذهب في مصر علي أساس أسبوعي مسجلا 50 جنيها زيادة في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.

بلغ سعر عيار 21 في نهاية التعاملات المسائية نحو 2750 جنيه للبيع و 2780 جنيه للبيع و صل سعر عيار 24 إلي 3143 جنيه للبيع و 3177 جنيه للشراء .

وصل سعر عيار 18 نحو 2357 جنيه للبيع و 2383 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1833 جنيه للبيع و 1853 جنيه للشراء .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22 ألف جنيه للبيع و 22.24 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 97.743 ألف جنيه للبيع و 98.81 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.142 مليون جنيه للبيع و 3.18 مليون جنيه للشراء.