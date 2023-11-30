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الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 50 جنيها في أسبوع

سعر الذهب
سعر الذهب
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زاد سعر الذهب في مصر علي أساس أسبوعي مسجلا 50 جنيها زيادة في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.

بلغ سعر عيار 21 في نهاية التعاملات المسائية نحو 2750 جنيه للبيع و 2780 جنيه للبيع و صل سعر عيار 24 إلي 3143 جنيه للبيع و 3177 جنيه للشراء .

وصل سعر عيار 18 نحو 2357 جنيه للبيع و 2383 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1833 جنيه للبيع و 1853 جنيه للشراء .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22 ألف جنيه للبيع و 22.24 ألف جنيه للشراء  و أوقية الذهب نحو 97.743 ألف جنيه للبيع و 98.81 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.142 مليون جنيه للبيع و 3.18 مليون جنيه للشراء.

 

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