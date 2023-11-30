الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل وفدا روسيا لبحث سبل التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدا روسيا تجاريا، بالتعاون مع المركز الروسى للتصدير ومجموعة من الشركات الروسية، وضم الوفد ٢٠ شركة.

جاء ذلك بحضور بافيل كسيدي القنصل العام الروسي وعدد من ممثلي الشركات الروسية وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي، والمهندس البديوي السيد وأحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية، وعدد من ممثلي الشركات المصرية.

خلال اللقاء قدم أشرف أبو إسماعيل عضو مجلس الإدارة نبذة عن تاريخ الغرفة، ودورها في تطوير قطاعي التجارة والصناعة.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الروسية ممتدة منذ ما يزيد عن 80 عامًا، وهناك تعاون في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

من جانبه أكد بافيل كسيدي القنصل العام الروسي أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والروسية في العديد من القطاعات.

وأضاف أن أبرز تلك القطاعات الحاصلات الزراعية والمنشأت الطبية ومزارع الدواجن والمراكز والمنشآت الطبية والمستشفيات ومصانع المبردات وخدمات التبريد وتكنولوجيا المعلومات.

كما شمل اللقاء التباحث حول تنمية العلاقات الاقصادية في المجالات التالية قطاع السياحة والنقل الدولي والبناء والإنشاء والقطاع الفندقي.